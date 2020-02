Uiterwaarden stromen vol door hoogwater, festival in Nijmegen verplaatst

In Lobith wordt zaterdag het hoogste waterpeil van deze winter gemeten. Maar van de verwachte 14 meter boven het NAP zullen de dijken nog nauwelijks onder druk staan. Waterschap Rivierenland laat de buitenpolders in de uiterwaarden namelijk gecontroleerd volstromen.

Binnendijks zorgt het hoge waterpeil wel voor een kwel. Door de druk komt het water aan de droge kant van de dijk omhoog. Dit resulteert in volle sloten en water op de maaivelden. Het waterschap probeert met stuwen en gemalen de wateroverlast te vermijden.

Festival verplaatst

Het onderdeel Into the Fik van het jongerenprogramma Free Future dat donderdag in Nijmegen start, is verplaatst door het hoge waterpeil. Dit vrijheidsfestival zou op het stadseiland Veur-Lent worden georganiseerd.

Verwacht wordt dat een deel van het stadseiland onder zou lopen door het hoge water. Bovendien zal er een gevaarlijke stroming kunnen ontstaan tussen het eiland en de Spiegelwaal.

Into the Fik is een onderdeel van het Free Future-programma, waarmee jongeren deze week de 75-jarige herdenking van de bevrijding vieren. Het festival wordt verplaatst naar een hoger gelegen plek aan de andere kant van de rivier, het parkeerterrein bij de Honig.

Inspecties

Zodra het water gezakt is, zal het waterschap Rivierenland de dijken inspecteren op schade en drijfvuil. Dit zal de aftrap zijn van een jaarlijkse voorjaarsinspectie, zodat eventuele schades snel kunnen worden opgelost.

Vorige week was het 25 jaar geleden dat het rivierwater extreem hoog tegen de dijken stond. In het Rivierengebied was de dreiging toen zelfs zo groot dat mensen huis en haard moesten verlaten.

