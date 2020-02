Huiskamer van Wezep dreigt te verdwijnen; 'Ik ben hier elke dag'

De Huiskamer van Wezep is sinds 2017 gevestigd aan het Meidoornplein in Wezep. 'En toen wisten we al wel dat deze locatie eindig was', vertelt Hettie Schoonhoven, een van de initiatiefnemers van het inloophuis. 'Maar nu wordt het concreet: op deze plek moet een supermarkt komen.'

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Schoonhoven vindt het jammer dat de Huiskamer zal moeten verhuizen. 'Deze plek is ideaal: we zitten prachtig in het centrum van Wezep, waardoor we veel aanloop hebben. Hier kunnen wij iedereen ontvangen: of je eenzaam bent, of een activiteit wilt organiseren, hier hebben wij de ruimte.'

Allerlei activiteiten

In het pand is op dit moment inderdaad van alles te vinden: een tweedehands kledingwinkeltje, een kunsttentoonstelling, biljarttafels, een koffiehoek en een ruime vergadertafel. Inwoners van Wezep gebruiken de Huiskamer voor allerlei activiteiten. Zo worden er taallessen gegeven aan statushouders, is een groep dames druk aan het breien en kan iedereen tips krijgen voor de financiën.

'Ik ben hier elke dag', vertelt Ronald. 'Even koffie drinken, kijken of ik nog iets kan doen: het is hier altijd gezellig.' Samen met Tilly Bleijswijk zit hij aan de koffietafel. Bleijswijk heeft zojuist taalles gegeven. 'Ik kom hier ook vrij regelmatig. Het geeft hier een fijn huiskamergevoel, dat is heel belangrijk.'

Beiden vinden het jammer dat de Huiskamer moet verhuizen. 'Ik zou niet weten waar ik nog terecht kan met de taalgroep', zegt Bleijswijk. 'Het zou dan ook fijn zijn als er een oplossing komt.' Ronald vult haar aan: 'Dit is de trots van Wezep. Dat mag niet zomaar verdwijnen.'

Toch is dat een mogelijkheid. Een nieuwe locatie is er namelijk nog niet. 'We zijn druk in gesprek met allerlei partijen', legt Schoonhoven uit. 'Maar het is niet zo dat wij een zak geld neer kunnen leggen om een pand te huren. We zijn een inloophuis.'

Hulp bij het maken van een plan

Wethouder Liesbeth Vos begrijpt de noodkreet. 'Het zou jammer zijn als de Huiskamer zou verdwijnen: met 150 bezoekers per week is dat een belangrijke plek.' Ze is dan ook afgelopen jaar al gestart met gesprekken om de organisatoren te helpen.

'Wij kunnen als gemeente geen kant en klare oplossing bieden, maar wij kunnen wel ondersteunen bij het opstellen van een visie. Als de organisatoren van de Huiskamer weten welke rol zij willen spelen binnen Wezep, kunnen ze aan de hand daarvan een locatie zoeken. En totdat ik weet dat zij een goede plek hebben gevonden, zal ik met hen blijven spreken', vertelt Vos.

Schoonhoven spreekt ondertussen ook met anderen in het dorp. 'Het zou mooi zijn als we in het centrum kunnen zitten, maar we weten al dat zo'n mooie plek als onze huidige locatie niet snel te vinden is. Het gaat ons erom dat we een plek voor de inwoners van het dorp kunnen blijven bieden.'

Het liefst wel een grote locatie. 'Als we verschillende hoekjes kunnen creëren, voor verschillende activiteiten, dan is dat ideaal.' Wanneer ze de huidige locatie moet verlaten, weet ze nog niet precies. 'Maar het is wel binnen afzienbare tijd.'