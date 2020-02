Drietal vast voor drugshandel Doetinchem

De politie heeft zaterdag drie aanhoudingen verricht in een lopend onderzoek naar drugshandel in Doetinchem. Het betreft een 40-jarige man uit Ulft, een 26-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats en een 19-jarige vrouw uit Doetinchem.

De politie hield de verdachten aan na een actie die voortkwam uit het onderzoek. Hoe de politie het drietal concreet bij de drie is uitgekomen is niet bekend, evenmin over de handel in welke drugs het zou gaan. Een van de verdachten was in ieder geval een bekende van de politie, want de 26-jarige verdachte werd vorig jaar ook al aangehouden als verdachte van drugshandel. Hij was sinds afgelopen zomer geschorst uit zijn voorlopige hechtenis.



De vrouw uit Doetinchem is na verhoor weer op vrije voeten gesteld. Beide mannen zitten nog vast voor onderzoek.