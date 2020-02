'Ambulance moet sneller zijn': maatregelen van Nijkerk tot Wageningen

De Ambulancezorg Gelderland-Midden neemt extra maatregelen om bij nood snel in Nijkerk, Barneveld, Ede, Scherpenzeel, Wageningen en Renkum te kunnen zijn. Daar is geld voor vrijgekomen door een herindeling van de ambulancezorg in Nijkerk. Dat staat in een brief aan de gemeenteraad van Wageningen.

Er was vooral ophef over de aanrijdtijden van de ambulances in Nijkerk, dat precies op de grens van Gelderland en Utrecht ligt. Ambulances kwamen er geregeld te laat. De landelijke norm - in 95 procent van de spoedritten binnen 15 minuten aanwezig - werd niet gehaald. Het percentage lag in 2018 (meest recente cijfers) op 84.

Oplossing: andere indeling

De ambulancezorg is nu anders ingedeeld om de aanrijdtijden te verbeteren. De Regionale Ambulancevoorziening Utrecht (RAVU) verzorgt de spoedzorg vanaf 1 januari dit jaar niet meer. Ambulancezorg Gelderland-Midden heeft het zorggebied overgenomen.

De Utrechtse ambulancezorg had het te druk, bleek in de praktijk. Daarom reed Ambulancezorg Gelderland-Midden al 9 van de 10 ritten in Nijkerk, maar die kreeg daar geen vergoeding voor. Dat is nu veranderd.

Extra geld: nieuwe ambulances en meer personeel

De overname betekent ook dat de Gelderse ambulancevoorziening extra geld krijgt. Om hoeveel het gaat, is onbekend. Het geld wordt gebruikt om de ambulancezorg in het westelijke deel van Gelderland, een groot deel van de Veluwe, te verbeteren.

De volgende maatregelen worden in de brief genoemd: de post in Terschuur, een plaats vlak onder Nijkerk, wordt vaker bezet om Nijkerk te kunnen voorzien van tijdige ambulancezorg, ambulancebroeders- en zusters in Ede en Barneveld krijgen er vanaf 2021 meer collega's bij en er komen nieuwe ambulances.

Zorgambulance+

Vanaf volgende maand start zorgambulance+, die ambulances nemen een deel van de ritten over die spoedambulances nu maken. 'Waarmee capaciteit van de spoedambulances wordt vrijgespeeld en beschikbaar komt voor daadwerkelijke spoedritten', staat in de brief.

Waarschijnlijk worden er nog meer maatregelen genomen. Er wordt nog onderzocht wat de omvang van de teams moet zijn en op welke locaties er standplaatsen moeten bijkomen of blijven. Daarover volgt de komende maanden meer duidelijkheid, staat in de brief.

'Aanrijtijden moeten beter'

In het gebied Nijkerk, Barneveld, Ede, Scherpenzeel, Wageningen en Renkum wordt een sterke bevolkingsgroei verwacht, daarom is een daar investering nodig, vindt de Veiligheidsregio Gelderland Midden (VGGM). Bovendien waren de aanrijtijden van ambulances met spoed in 2018 op veel plekken onder de maat, blijkt uit het jaarverslag van de ambulancedienst.

Tekst gaat door onder tabel

Spoedritten waarbij de ambulance op tijd was in 2018 Gemeente spoedritten Op tijd Arnhem 4863 96,13% Barneveld 1517 89,06% Doesburg 320 91,88% Duiven 684 95,47% Ede 2992 93,55% Lingewaard 1011 86,94% Nijkerk 960 83,85% Overbetuwe 1197 90,39% Renkum 938 91,26% Rheden 1488 93,35% Rozendaal 45 93,33% Scherpenzeel 225 86,67% Wageningen 772 93,52% Westervoort 399 96,99% Zevenaar 1279 90,85% Totaal 18690 92,51%

Alleen in Arnhem, Duiven en Westervoort was meer dan 95 procent van de ambulances binnen een kwartier aanwezig bij een spoedmelding. 'De VGGM is van mening dat de aanrijtijden verbeterd moeten worden in dit gebied en heeft mede daarvoor de plannen ontwikkeld', zegt een woordvoerder. Ze wijst er wel op dat 'het prestatiecijfer A1 niets zegt over de kwaliteit van zorg die wordt geleverd'.

'Wat ook opgemerkt moet worden is dat voor levensbedreigende situaties, zoals hartfalen, wij de beschikking hebben over burgerhulpverlening, First Responders van de brandweer en de politie. Zij kunnen binnen zes minuten na melding bij de persoon zijn en starten met de reanimatie, indien nodig.'

Overigens stelt de veiligheidsregio ook dat de getallen anders moeten worden geïnterpreteerd omdat de 95-procent-norm een regionale norm betreft. 'Per gemeente hoeft dat dus niet en kan het prestatiecijfer lager zijn. Het is dus niet juist om de 84 procent van Nijkerk te vergelijken met 95 procent', schrijft de VGGM in een reactie aan Omroep Gelderland. In totaal waren de ambulances in 2018 in 92,5 procent van de gevallen op tijd.

Zie ook: