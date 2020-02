Doetinchem verkoopt nieuwe woningbouwkavels

“Met de vernieuwde woningbouwstrategie kan de gemeente sturen op het toevoegen van woningen waar behoefte aan is, op het toevoegen van stedenbouwkundige kwaliteit en op het bestrijden van leegstand”, aldus de gemeente.



Volgens Doetinchem is er behoefte aan meer woningen en neemt de vraag naar verschillende typen woningen en locaties toe. De twintig nieuwe kavels worden de komende tijd uitgegeven in de wijken Lookwartier en Saronix in Doetinchem door middel van loting.



In het Lookwartier gaat het om het gebied tussen de Willem Rodalaan en de Stoomtram. In de wijk Saronix komen er nieuwe kavels tussen de IJsselstraat en de Maria Montessoristraat.

Onderzoek naar nieuwe locaties

Voor de wijken Wijnbergen Het Oosten in Doetinchem, de wijken Heideslag en Fokkenkamp in Wehl en Gaanderen wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor woningbouw. Fokkenkamp is een nieuwe locatie in de bebouwde kom van Wehl tussen de Doesburgseweg en de Broekhuizerstraat. De locatie kwam naar voren na inloopsessies en een marktkennerspannel georganiseerd door de dorpsraad en de gemeente.