Rockopera FREYHEYT in schouwburg Doetinchem

FREYHEYT,

de rockopera is een multimediaal theaterspektakel waarin de waargebeurde verhalen van Achterhoekse jongeren in het verzet vertaald worden naar het nú. Als je de vrijheid kwijtraakt, wat zou je doen? Vechten? Rustig afwachten of kijken of je er beter van kunt worden? Een theatershow voor jong en oud, die je aan het denken zet. De jonge verzetshelden zijn nog geen 20 jaar oud als ze de verantwoordelijkheid krijgen over de vele onderduikers in de Achterhoek. Wat klein begint, wordt steeds gevaarlijker. Het Joodse vriendenstel wil niet onderduiken om bij de ouders te blijven. Ondanks de Nazi dreiging trouwen ze en krijgen ze een kindje. Maar de druk wordt groter en groter. En dan is er de rijke uitgever die zijn bedrijf overeind wil houden, die werkt voor de Wehrmacht, NSB-ers omkoopt en het verzet steunt. Zijn huwelijk met het 20-jaar jongere mooiste meisje van de stad loopt op de klippen als die vlucht in relaties met zijn chauffeur en een SS-officier.

Locatie: Doetinchem Schouwburg Amphion

Startdatum: 26-06-2020

Eindtijd: 28-06-2020

Bijzonderheden: FREYHEYT wordt op gevoerd in Schouwburg Amphion in Doetinchem op 26, 27 en 28 juni.