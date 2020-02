Primeur: politieke discussies in Ede voortaan live ondertiteld

De raadszaal in Ede. Foto: Omroep Gelderland

De gemeenteraadsvergaderingen in Ede worden voortaan live ondertiteld. Dat moet de politieke discussies toegankelijker maken voor doven en slechthorenden. Voor zover bekend is Ede de eerste gemeente in Gelderland die deze service aanbiedt.

Donderdag kunnen internetvolgers de vergadering voor het eerst live met ondertiteling bekijken.

Spraakherkenning niet foutloos

De ondertiteling in de livestream wordt automatisch gegenereerd door een spraakherkenningsprogramma. Daar kunnen nog wat fouten in zitten. Maar fouten in de ondertiteling worden na de uitzending gecorrigeerd, meldt de gemeente.

'Zodat bij achteraf terugkijken de ondertiteling nagenoeg foutloos is. Hiervan leert het programma. Naarmate de raad meer vergadert, wordt het programma dus steeds accurater.'

12.000 euro

De ondertitel-service kost de gemeente dit jaar ongeveer 12.000 euro, daarna ieder jaar 7.000 euro, meldt de gemeente desgevraagd.

Enkele tientallen mensen kijken de raadsvergaderingen van Ede live mee, vorig jaar waren het tussen de 9 en 70 mensen per vergadering. Achteraf worden de vergaderingen tussen de honderd en tweehonderd keer teruggekeken. Hoeveel kijkers doof of slechthorend zijn, is niet bekend.

'Geweldig'

'Dit is geweldig!', reageert een woordvoerder van De Gelderhorst, een zorgcentrum voor oudere doven en slechthorenden in Ede. Vooral doven en slechthorenden die voorheen wel goed konden horen en Nederlands lezen, is de ondertiteling volgens hem een uitkomst.

Voor veel anderen is Nederlands niet de eerste taal. Dat is gebarentaal. Voor hen blijft Nederlands lezen lastig. 'Het mooiste zou dus zijn als er gebarentolken zijn.'

Verplicht

Vanaf eind september 2020 zijn gemeenten verplicht om hun websites toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. Ze moeten dan ten minste een ondertiteling achteraf aanbieden als ze de raadsvergaderingen uitzenden. Ede gaat met live ondertiteling dus nog een stapje verder.

Ede is zover bekend de eerste gemeente in Gelderland die gemeenteraadsvergaderingen ondertitelt. Elders in het land doen al meer gemeenten het, Amsterdam was een jaar geleden de eerste. Inmiddels ondertitelen ook Groningen, Staphorst en Capelle aan den IJssel bijvoorbeeld raadsvergaderingen.

De eerste ondertitelde raadsvergadering van Ede is op 6 februari vanaf 19.00 uur hier live te volgen.