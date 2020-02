Supermarkten steeds langer open: zo zit het in jouw gemeente

Het aantal supermarkten dat tot 22.00 uur is geopend, is in de afgelopen vijf jaar verdubbeld tot ruim 550 supers. Dat ging met name ten koste van sluiting om 20.00 uur. De verdubbeling is grotendeels te danken aan Albert Heijn; deze grootgrutter sluit gemiddeld bijna een uur later dan de concurrentie.

Arnhem spant de kroon

Vijf jaar geleden bleven nog nauwelijks supermarkten in Gelderland open tot 22.00 uur. In Arnhem waren het er drie, maar dat zijn er inmiddels zeven. In Nijmegen ging het van vier naar zes.

In Apeldoorn bleef vijf jaar geleden geen enkele supermarkt tot 22.00 uur open. Dat zijn er nu vijf. In de Achterhoek en het Rivierengebied blijft vrijwel geen enkele supermarkt tot zo laat open.

Kijk in deze kaart hoeveel supermarkten er in jouw gemeente open zijn tot 22.00 uur.

Landelijk gezien steeg het aantal 'late' supermarkten van 255 naar 558. Ruim een derde van de Albert Heijn-vestigingen is doordeweeks nu ‘gewoon’ open tot 22.00 uur.

Ook andere supermarkten zijn steeds vaker tot 22.00 uur geopend; bij Jumbo gaat het om 14 procent, bij Plus om 9 procent en bij Lidl om 6 procent.

Zie ook: De Stelling: 'Ik vind het heerlijk dat supermarkten tot 22.00 uur open zijn!'