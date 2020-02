'Zijn we voldoende beveiligd?', ontsnappingspoging 'wake-up call' voor gevangenis

'Dit is, denk ik, de eerste stevige aanval van buiten naar binnen', zegt Vergunst. Hij spreekt woensdag met de directie van de gevangenis over het incident.

Mocro-maffia

Op 19 januari proberen vier mannen het tot levenslang veroordeelde Mocro-maffia-kopstuk Omar L. uit de penitentiaire inrichting in Zutphen te bevrijden. De actie mislukt, omdat het viertal niet door de beveiligde deuren en hekken van het complex weet te komen.

De mannen slaan ze op de vlucht en worden bij Zevenaar en Wehl gepakt door de massaal uitgerukte politie. Dezelfde dag nog wordt Omar L. per helikopter overgeplaatst naar de zwaar beveiligde gevangenis in Vught.

Impact

Volgens de voorzitter van de commissie van toezicht heeft de ontsnappingspoging wel impact gehad op de personeel in de gevangenis. 'Dit geeft toch een bepaalde, ik ga niet zeggen shock, dat zou overdreven zijn, maar mensen worden wel even geconfronteerd. Van buiten kunnen ze ook naar binnen komen. Dat zet de mensen wel aan het denken.'

Hoewel de ontsnappingspoging faalde, is het wel aanleiding om de beveiliging tegen het licht te houden. 'Elke ontsnappingspoging is een wake-up call', zegt Vergunst. 'Zijn we voldoende beveiligd? Had dit kunnen slagen?'

Hekken hielden mannen tegen

Bezoekers van de gevangenis moeten eerst door een sluis om bij de hoofdingang te komen. Daar worden ze geïdentificeerd door het gevangenispersoneel.

De vier mannen die probeerden om Omar L. te bevrijden klommen naar verluidt over een hek aan de zijkant van de sluis en kwamen zo op een deel van het terrein. Meerdere andere hekken zouden er voor gezorgd hebben dat ze niet verder konden komen. 'Het is de vraag of je de identificatie niet helemaal naar voren moet trekken, zoals is een aantal andere gevangenissen wel het geval is', zegt Vergunst.

Drones

De dreiging van buitenaf is ook toegenomen door het gebruik van drones. Al meerdere keren zijn er drones gesignaleerd boven het terrein van de gevangenis, vertelt Vergunst. Dit heeft geleid tot grootscheepse zoekacties in de gevangenis omdat de angst bestond dat daarmee drugs of wapens geleverd werd aan gedetineerden.

