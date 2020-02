Dieven klimmen in mast van 15 meter hoog en slaan slag

Dieven wilden wel heel graag de LED-verlichting van de tennisvereniging in Harderwijk hebben. De baanverlichting van vereniging Frankrijk is afgelopen weekend namelijk gestolen uit de 15 meter hoge masten langs het veld.

Op de tennisbaan staan masten met daaraan armaturen met LED-verlichting. 'Acht van de twaalf armen zijn gestolen', zegt penningmeester Willem van der Velde.

'Het is in de nacht van zaterdag op zondag gebeurd. De lampen hingen er sinds mei, dus zijn nog gloednieuw. Het is heel vervelend, want zo kunnen we 's avonds niet spelen.'

Kosten: 20.000 euro

Er is inmiddels aangifte gedaan en de verzekering is ingeschakeld. Van der Velde: 'We hebben besloten meteen nieuwe lampen te bestellen en ze zo snel mogelijk op te hangen. Gelukkig is er een bedrijf uit Zeewolde die dat snel kan doen, zodat we geen zes weken in het donker zitten.'



Financieel moet daar ruimte voor gemaakt worden. De kosten voor de nieuwe lampen kunnen oplopen tot 20.000 euro. De verzekering doet tot nu toe 'moeilijk'.

'Maar dat moet ik als penningmeester dan maar regelen. Het geld moet er nu voor vrijgemaakt worden. We moeten verder', aldus Van der Velde.