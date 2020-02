Marije van Hunenstijn loopt persoonlijk record

Ze liep in Düsseldorf een tijd van 7,31 seconden, drie hondersten sneller dan haar PR van een jaar geleden. De 24-jarige Apeldoornse eindigde in de finale als vierde. Eerder had ze in de serie een tweede plaats gepakt in 7,38.

Van Hunenstijn had voor het indoor-seizoen gemikt op het WK in het Chinese Nanjing, maar dat evenement is vanwege het coronavirus geschrapt. Daardoor kan ze geen extra punten scoren om zich te plaatsen voor de Olympische Spelen in Tokio. Ze doet over twee-en-een-halve week wel mee aan het NK in haar eigen stad.