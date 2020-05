Stanley is door het dolle heen, hij vindt eindelijk nieuwe nier

Stanley (61) is vader van vier kinderen en gaat drie keer per week naar ziekenhuis Rijnstate in Arnhem om te dialyseren. Zijn nierziekte sloopt hem, maar de verantwoordelijkheid voor zijn kinderen houdt hem op de been.

Dochters te jong om te doneren

Zijn dochters van 13 en 15 jaar boden hun nier aan aan hun vader, maar om te doneren moet je minstens 18 jaar zijn. Dus deed Stanley een oproep bij Omroep Gelderland. De reacties stroomden binnen. Uiteindelijk meldden drie serieuze donoren zich aan bij het UMC Utrecht, het ziekenhuis waar Stanley een andere nier zal krijgen. Ze kennen de 61-jarige alleenstaande vader uit Doetinchem niet, maar werden gegrepen door zijn verhaal.

Jacky Andrews uit Amsterdam was één van die kandidaten. Ze was al jaren op zoek naar iemand met een gezin die ze gelukkig kon maken met haar nier. De donorshow van BNN had haar aan het denken gezet. Al een tijd lang liep ze 'met haar nier te leuren', maar ze vond geen geschikte ontvanger. Totdat de moeder van drie kinderen met Stanley in contact kwam.

Stanley en Jacky bij hun eerste ontmoeting. Foto: Omroep Gelderland.

Stanley heeft al het hart van een 22-jarige jongen die verongelukte en anderhalf jaar geleden ontving hij een nier van een onbekende overleden donor. Na vijf jaar dialyseren kon hij even proeven van de vrijheid van een leven zonder dialyse. Maar het bleek al snel dat er een virus in de nieuwe nier zat en dus is Stanley sinds september weer afhankelijk van het dialyseapparaat.

Een noodzakelijk kwaad voor Stanley. De pijn van het aanprikken, de tijd die hij niet bij zijn kinderen kan zijn, de energie die het vreet. Hij moet dialyseren om in leven te blijven. Doet hij dat niet, raakt zijn lichaam vergiftigd.

'Ik weet niet of ik het lang trek, dialyseren. Daarom zoek ik een nier, een donornier van een levend persoon. Ik ben verantwoordelijk voor de kinderen, dus ik moet doorgaan, voor hen. Dat is het enige dat me nog op de been houdt. En het vooruitzicht dat ik nog een nieuwe nier krijg. Maar anders had ik het bijltje er al lang bij neergegooid', aldus Stanley in oktober bij Gelderland Helpt.

Ze zijn een match!

De 48-jarige Jacky Andrews begon in januari met haar screening. Al snel bleek haar bloedgroep en weefseltype te matchen met Stanley. En inmiddels blijkt ze gezond genoeg om een nier af te staan. Een potentiële donor krijgt niet alleen allerlei lichamelijke, maar ook psychische onderzoeken. Zo wordt er ook goed gekeken of een donor niet onder druk is gezet of geen geld of cadeaus ontvangt van de nierpatiënt.

Stanley durfde bijna niet te hopen dat het echt allemaal zou kloppen. Maar nu lijkt het toch echt te gaan gebeuren. Voordat Stanley de nier van Jacky kan ontvangen moet eerst de 'oude', zieke nier van Stanley verwijderd worden. Dan is het wachten totdat het virus uit zijn lichaam is. Bovendien moet hij vanwege zijn medicijnen ook nog een staaroperatie ondergaan.

Het zal dus nog wel een paar maanden duren voordat Stanley van zijn nieuwe leven kan gaan genieten en hij zijn eerste vakantie kan gaan boeken voor hem en zijn kinderen.

