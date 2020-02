Ruim 1600 euro opgehaald voor kat

De kat die werd gevonden in een drooggevallen sloot heeft niet alleen een scheurtje in het middenrif, maar ook een bekkenbreuk. De rekening van de dierenarts valt daardoor een stuk duurder uit dan gedacht, vertelt beheerder Hanneke van Schaik van dierentehuis De Hof van Ede.

Toen het dier onlangs werd gevonden in de sloot, dachten de vinders dat ze was overleden. Na een eerste onderzoek bleek de kat een 'levensbedreigende' hernia diafragmatica te hebben, ofwel een scheurtje in het middenrif.

'Een sneu verhaal'

De kat werd direct geopereerd en het asiel hoopte de kosten van zo'n 600 euro op te kunnen halen bij donateurs. De teller is inmiddels voorbij de 1600 euro, dankzij zo'n honderd donateurs. 'Het was een prijzige operatie, daarom besloten we een actie te starten. We hadden niet verwacht dat het zo snel zou gaan', zegt Van Schaik. 'Maar het is natuurlijk een sneu verhaal.'

Dinsdag bleek dat de kat, die inmiddels de naam 'Slootje' heeft gekregen, ook nog eens gebroken bekken heeft. De rekening van de dierenarts is daardoor een stuk hoger. 'Dus we zijn heel blij met het extra geld', zegt de beheerder.

Slootje is volgens haar doorgestuurd naar een specialist voor verdere behandeling. De poes is na haar eerste operatie opgevangen door een gastgezin.

