Expositie “Oorlog in het kippenhok”

BARNEVELD: Op 7 februari opent Dr. J.W.A. van Dijk, burgemeester van Barneveld, in het Nederlands Pluimveemuseum, Hessenweg 2a, Barneveld, de wisselexpositie “Oorlog in het kippenhok” In het kader van 75 jaar bevrijding van de Tweede Wereldoorlog en de daaruit voortvloeiende activiteiten in het kader van ‘Veluwe Remembers’, heeft het Pluimveemuseum een speciale expositie ingericht die verschillende aspecten van de pluimveehouderij vlak voor, tijdens en direct na de WOII laat zien.

Hoe was de situatie kort voor WOII en welk effect had de oorlog op de pluimveehouderij? Hoe was het leven op de boerderij en hoe hield men zich staande? Kippen mochten nauwelijks meer gehouden worden. De leegstaande kippenhokken werden gebruikt voor onderduikers zoals Joden, verzetsstrijders en geallieerde militairen.

Bedrijven die verwant waren aan de pluimveehouderij hadden het ook zwaar in de oorlog. Zo werden bij pluimveeslachterij Jan van Ee in Stroe heibezems gemaakt om het personeel aan het werk te houden. Een koperslager en loodgieter ging over op de productie van carbidlampen zoals ook al tijdens de Eerste Wereldoorlog gedaan was en in plaats van eierkisten schakelde Kromhout over op de productie van houten kinderspeelgoed.

De expositie geeft in beeld en geluid verrassende inkijk in het leven op het platteland tijdens en rond WOII.