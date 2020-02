Roscher en Scholten verlaten voetbalacademie NEC

Iddo Roscher is hoofd jeugdopleiding van de voetbalacademie bij de Nijmeegse club. Hij was 26 jaar in dienst van NEC, de laatste jaren in deze functie. Hij stapt over naar de KNVB.

Nijmegenaar Dominique Scholten, oud-speler van de club, is hoofd jeugdscouting en manager algemene zaken van de voetbalacademie. Eerder had hij een vergelijkbare functie bij Achilles'29, waar hij in de succestijd van de Groesbeekse club ook speelde. Zijn vervolgstap is nog onbekend.