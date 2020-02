Tentoonstelling schilderijen en pentekeningen Van Woerkom

15 februari 2020 t/m 29 februari 2020

Infocentrum WO2 in Nijmegen zal in de laatste twee weken van februari (2020) een kleine tentoonstelling organiseren rondom de werken van de Nijmeegse kunstenaar Wim van Woerkom.

Wim van Woerkom werd in 1905 geboren en was als zodanig ooggetuige van de Tweede Wereldoorlog in Nijmegen. Al vroeg maakte Van Woerkom naam als kunstenaar. In het begin waren het vooral zijn tekeningen en schilderijen die hem roem verschaften, later waren het vooral zijn prachtige glas-in-lood ramen. Een van de thema’s die Van Woerkom in zijn schilderijen liet terugkomen was Nijmegen tijdens de oorlog. Hij zag van dichtbij hoe Nijmegen verwoest werd en legde dit vast in schilderijen en pentekeningen. Meer dan eens was de Sint-Stevenskerk het onderwerp van zijn schilderijen en tekeningen.

De 6 pentekeningen en 2 schilderijen van Van Woerkom die in het bezit zijn van het Vrijheidsmuseum in Groesbeek, zijn van 15 februari tot en met 29 februari te bezichtigen in het infocentrum WO2. De mini-expositie is, net als het Infocentrum WO2 zelf, gratis te bezoeken tijdens de reguliere openingstijden.

Locatie: Infocentrum WO2 Nijmegen, Ridderstraat 27, 6511 TM, Nijmegen Informatie: 024-2200102;

welkom@infocentrumwo2.nl; www.infocentrumwo2.nl

