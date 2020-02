Mercedes-rijder dumpt kilo's drugs na wilde achtervolging

De bestuurder kreeg rond 20.00 uur een stopteken van een grensoverschrijdend politieteam, bestaande uit agenten van de Duitse en Nederlandse politie en de marechaussee. De 25-jarige man uit Dinslaken trapte daarop het gas vol in.

Bij de achtervolging die volgde werden snelheden tot 200 kilometer per uur gehaald. Er zaten meerdere voertuigen achter de Duitser aan, waaronder een helikopter.

Botsing met volgvoertuig

De Duitse politie spreekt van 'levensbedreigende manoeuvres' op de snelweg. De bestuurder wisselde veelvuldig van rijstrook en bracht andere weggebruikers in gevaar. Bij knooppunt Wesel kwam de Mercedes zelf in botsing met een volgvoertuig.

De achtervolging duurde vele tientallen kilometers en ging behalve over de snelweg ook over provinciale wegen. Uiteindelijk stopte de auto in de buurt van Duisburg, omdat er geen brandstof meer in de tank zat.

Drugs gedumpt

De bestuurder stapte uit en gooide een rode boodschappentas achter de vangrail. Daarin vond de politie onder meer een kilo marihuana, vijf kilo amfetamine en wat crystal meth en heroïne.

De 25-jarige verdachte had geen geldig rijbewijs. Zijn telefoon is in beslag genomen en er is ook bloed afgenomen voor verder onderzoek.