'Dit is niet de oplossing', debat over vuurwerkverbod gaat verder

Vuurwerkhandelaren in onze provincie zijn verdeeld over de nut en noodzaak van een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen, waar de Tweede Kamer woensdag over debatteert. 'Gaat dit het probleem oplossen? Nee.'

Het kabinet wil al deze jaarwisseling een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen, om de stijging van het aantal incidenten met oud en nieuw tegen te gaan.

Maar John Wagenvoort van Wagenvoort Vuurwerk in Wapenveld vindt zo'n verbod maar onzinnig. 'Dit is niet de oplossing. Er wordt nu de suggestie gewekt dat ik levensgevaarlijk vuurwerk verkoop, maar dat verkoop ik niet. Het vuurwerk dat brievenbussen of bushokjes kan opblazen, is al verboden. Mijn vuurwerk kan je op je oor plakken en dan ben je nog niet doof. Ik chargeer, dat moet je natuurlijk niet doen.'

Versobering van assortiment

Hij ziet meer heil in handhaving op wat nu al illegaal vuurwerk is. 'In plaats van meer te verbieden en dat ook niet te handhaven. Niet het vuurwerk is het probleem maar alcohol en het gedrag van mensen.'

Ook voor hem betekent het een versobering van zijn assortiment. 'Dat vuurwerk is nog niet allemaal op. Waar gaan we dan heen met de restvoorwaarden en wie gaat dat betalen? Dat Rutte dat een ondernemersrisico noemt, is van de zotte. Mensen gaan er een creatieve oplossing voor bedenken, bijvoorbeeld door verkoop in het buitenland. Dat komt dan gewoon weer Nederland binnen en zo heb je er weer een illegale stroom bij.'

'Ondernemersrisico? Dat is een makkelijke opmerking'

Remco Buitenhuis van Robin Hood Vuurwerk in Apeldoorn staat er anders in. 'Het hangt er vanaf wat ze precies verstaan onder knalvuurwerk? Is dat alles wat knalt, of is dat het vuurwerk wat je wegwerpt zoals rotjes en thunderkings? Ik ben wel voorstander van een verbod op sommige producten, maar de overgang is nu vrij abrupt. Rutte noemt dat dan ondernemersrisico, maar waarom koop je dan wel varkensboeren uit? Het is een hele makkelijke opmerking.'

Buitenhuis heeft geluk: hij heeft nooit voorraden vuurwerk liggen. 'Maar ik zat gisteren nog te lunchen met een importeur: die heeft nog zo'n 100 zeecontainers staan. Daar word je niet vrolijk van.'

Debat vanmiddag

Het debat in de Tweede Kamer staat woensdag gepland om 13.30 uur. Wagenvoort gaat in ieder geval niet kijken. 'Nee hoor, daar ga ik me niet aan lopen ergeren. Ik hoor het daarna wel.'

