Ermeloërs zijn overbodige verkeersborden zat

Zo’n 20% van de verkeersboorden hangt er zonder noodzaak, blijkt uit onderzoek. Daarom hebben veel gemeenten in Gelderland de afgelopen tijd overbodige verkeersborden verwijderd, want ze leiden alleen maar af. De gemeente Ermelo is echter één van de gemeentes waar nog wel veel borden hangen. Volgens sommige inwoners en ondernemers zijn het er zelfs veel te veel.

De 76-jarige Cock Andrea bijvoorbeeld heeft geen goed woord over voor de verkeersborden in Ermelo. ‘Deze is te hoog en het is onduidelijk waar het centrum nu precies is. Is het nu links of rechts?‘, vraagt de bekende Ermeloër zich af.

Meten met twee maten

Vooral de hoeveelheid borden schiet bij Cock een beetje in het verkeerde keelgat. Dat zien ook de ondernemers in Ermelo die juist worstelen met het zogenoemde ‘uitstallingsbeleid’. ‘Dat betekent dat wij niet of nauwelijks borden buiten mogen plaatsen’, legt ondernemer Ruurd Post van Brasserie De Voksmond uit. ‘En de gemeente zet het hele centrum vol met borden.’ Op de vraag of dat niet meten met twee maten is, antwoordt hij: ‘Nou dat durf ik niet hardop te zeggen, maar misschien wel een beetje.’

Verkeersbordenfetish

Hoogtepunt van de verkeersbordenfetish van de gemeente is het parkeerterrein bij de kerk. Cock Andrea telt hardop: ‘1, 2, 3, 4, 5, 6 bordjes die aangeven dat je er mag parkeren’. ‘Dat zijn er inderdaad wel heel veel ja’, vult ondernemer Post aan. ‘En als je hier omhoog kijkt zie je een bord, en daar op de grond weer een pijl. Het is niet meers serieus te nemen.’

Cock Andrea is er heel stellig in: ‘Er moet wat aan gedaan worden. Ze moeten weggehaald worden.’ En eigenlijk vindt de gemeente dat zelf ook. ‘Het zijn er inderdaad wel erg veel en het wordt tijd dat daar wat aan gedaan wordt’, geeft wethouder Wouter Vogelsang toe. Hij gaat met de raad in gesprek om te kijken wat er aan de borden gedaan kan worden.

Verwarring

‘Nou ja, het geld is al uitgegeven’, vult ondernemer Post aan. ‘Dus daar kunnen we niet zoveel meer aan doen. Ik zou er zeker niet nog meer bij plaatsen, want dan krijgen we nog meer verwarring.‘