Wilde truffels gevonden (en dat is uniek)

Bioprocestechnoloog Judith Evenaar, die zelf teelt in haar truffelgaard in Renkum, heeft truffels gevonden in het Rivierengebied en in Limburg, zei ze dinsdag. De kostbare delicatesse is nooit eerder in Nederland gevonden.

Truffels zijn ondergrondse vruchtlichamen van de schimmel mycorrhiza. Vooral in Italië en Frankrijk wordt naar truffels gezocht met speciaal getrainde varkens en honden. Omdat truffels zeldzaam en dus heel duur zijn, worden vindplaatsen angstvallig geheimgehouden.

Evenaar vermoedt dat er al langer truffels in Nederland voorkomen, maar dat er nooit eerder naar is gezocht. Ook de klimaatverandering kan volgens haar een rol spelen. In haar truffelgaard op Oranje Nassau's Oord in Renkum heeft ze nu ook voor het eerst na 6,5 jaar truffels geoogst. 'Het is dus met goede zorg en een goede bodem wel degelijk mogelijk om truffels te telen, in tegenstelling tot beweringen van truffeljagers uit Zuid-Europa.'

399 euro per ons

Evenaar hoopt dat er meer telers komen, zodat Nederland een 'truffelland' gaat worden Ze brengt haar eigen oogst en truffelbomen op de markt. Zwarte truffels kosten in de winkel op dit moment zo'n 150 euro per ons. De zeer zeldzame witte truffel gaat voor 399 euro per ons de deur uit.