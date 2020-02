Diona en Claudia zijn dagelijks bezig met zonnen

Of het gezond is of niet, Claudia Smit en haar dochter Diona zijn dagelijks bezig met zonnen. Want volgens het duo hoort zonnen en een bruin kleurtje op de huid bij een 'gezonde' verzorging.

In een soort Spaans barretje worden zonners door Claudia en dochter Diona met een bakje koffie welkom geheten. Sinds vier jaar werkt het duo in de zonbranche, met veel plezier: 'Want gezelligheid staat voorop', meent Claudia. 'We willen dat mensen zich thuis voelen.'

Dochter Diona is het daar mee eens: 'Het contact met de mensen maakt het zo leuk, zeker om ze te adviseren en blij te maken om met een gezond kleurtje de deur uit te gaan.'

Claudia en Diona hebben zelf ook een gebruinde huidskleur. 'We houden ons kleurtje netjes bij, het is een stukje verzorging voor ons en je maakt het gelukshormoon aan', vindt Claudia.

'Zonnen niet per se slecht'

Toch wordt ook in de zonnestudio ZonShot Doetinchem, op Wereld Kankerdag, stilgestaan bij de mogelijke effecten van de zonnebank. Peter Huijgens van Integraal Kankercentrum Nederland vindt dat zonnebanken verboden moeten worden. Volgens hem is het ongezond.

'Zonnen is niet per se slecht', meent Claudia. 'De straling is namelijk even schadelijk als rond het middaguur aan de Middellandse Zee. We krijgen ook klanten via de dermatoloog doorgestuurd.'

Luister naar een gesprek met Claudia Smit op Radio Gelderland:

