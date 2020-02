Sluiting boekhandel dreigt na ruim 80 jaar

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Het nieuws verspreidt zich als een lopend vuurtje door het dorp. Ook vandaag vragen verschillende klanten in de winkel naar de mogelijke sluiting. 'Ik ben nog in gesprek met iemand die het wellicht wil overnemen, maar dat heeft nog even tijd nodig', krijgen ze van eigenaar Albert van Kooten te horen.

Begrip in het dorp

De boekhandel is een begrip in het dorp. Al ruim tachtig jaar zit het pal tegenover het gemeentehuis, op een prominente plek in het centrum. Veel Barnevelders balen ontzettend dat het einde mogelijk in zicht is en laten dat ook merken. 'Een medewerker is één keer uitgescholden toen ze de hond aan het uitlaten was', vertelt Van Kooten. 'Dat was wel heel vervelend. Gelukkig was dat een incident. De meeste mensen tonen gelukkig veel begrip.'

Tegenvallende verkoopcijfers zijn voor Van Kooten reden het huurcontract niet te verlengen. 'Jongeren lezen steeds minder, de boekenmarkt stagneert, mensen kiezen voor gemak', aldus de eigenaar. 'Internet voelt als een gemak en daar zoeken mensen naar. De gezelligheid die wij in de winkel bieden willen mensen blijkbaar niet.'

Daarnaast heeft Van Kooten ook een winkel in Veenendaal. Het onderhouden van twee zaken begint hem parten te spelen. 'Ik kan mezelf niet in tweeën splitsen en fysiek hou ik het niet meer vol minstens 40 tot soms 80 uur per week aan het werk te zijn.'

Vaste klanten

Voor veel vaste klanten is het moeilijk te geloven dat de winkel wellicht gaat sluiten. Josje Zwakenberg is meerdere keren per week in de winkel te vinden. 'Even neuzen', beschrijft ze het. 'Ik koop niet altijd een boek, maar het boek even vasthouden en bedenken wat je nog wil gaan lezen is heerlijk.' Zelf vindt ze het maar niks om boeken online te kopen. 'De mensen die hier werken kennen je en weten feilloos wat je zoekt. Je kunt bij hen ook altijd om suggesties vragen.'

Als het aan Zwakenberg ligt, moet er alles aan gedaan worden de winkel open te houden. 'Ik heb zelf al eens aangeboden hier vrijwillig te werken. Alles om de boekhandel maar in stand te houden in ons dorp.'

Onderhandelingen over overname

'Wanneer er geen geschikte partij is om de winkel over te nemen, zullen we in juli beginnen met de uitverkoop', laat Van Kooten weten. 'In september zullen we dan de deuren sluiten.'

Van Kooten is momenteel met een partij in gesprek die het wel ziet zitten om de winkel over te nemen. 'De cijfers zijn natuurlijk niet denderend, maar hij ziet gelukkig potentie in de winkel. Dus de komende weken zullen we hopelijk meer weten', aldus Van Kooten. 'Dus ik hoop dat Barneveld niet verstoken zal zijn van een boekhandel.'