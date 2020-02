Cel voor Apeldoorner die fietser doodreed onder invloed van drugs

Het ongeval gebeurde op 25 februari op de kruising tussen de Oost Veluweweg en de Laan van de Dierenriem. De fietser stak daar net na middernacht over en werd aangereden door de auto. Het slachtoffer overleed ter plaatse.

Zie ook: Fietser overleden na botsing met auto in Apeldoorn

De bestuurder kwam vanaf de A50 en reed met een snelheid van 127 tot 147 kilometer per uur over de Oost Veluweweg, waar 80 is toegestaan.

Groen licht

De man kende volgens de rechter de verkeerssituatie en wist dat daar onder meer een oversteekplaats voor fietsers bevond. Hij zei op de zitting dat hij het slachtoffer zag toen hij het kruispunt overstak, maar minderde zijn snelheid niet. De Apeldoorner dacht dat de fietser zou stoppen, omdat zijn verkeerslicht op groen stond.

De Apeldoorner krijgt behalve een celstraf ook een rijontzegging van 18 maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Bij een dergelijk ongeluk is volgens de rechtbank in Zutphen een celstraf van 12 maanden en een rijontzegging van twee maanden passend. De straf valt echter lager uit, omdat de dader relatief jong is, het lang heeft geduurd voordat de zaak werd behandeld en het slachtoffer ook in de fout is gegaan.