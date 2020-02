Vlogger moet cel in na seks met meisje (15)

Een 35-jarige vlogger is veroordeeld tot 240 dagen cel waarvan 193 dagen voorwaardelijk, omdat hij seks had met een 15-jarige meisje uit Nijmegen. Ook krijgt hij een taakstraf van 200 uur.

De rechtbank in Lelystad achtte dinsdag bewezen dat de man in september 2018 seks had met het minderjarige meisje. Ook had hij een filmpje in bezit waarop zij naakt te zien is, waardoor ook het bezit van kinderpornografisch materiaal bewezen is.

Straf lager dan eis

De man kreeg ook een contactverbod opgelegd. Tegen hem was twee jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk.

De vlogger raakte in opspraak toen hij had opgeroepen om Israëlische toeristen in Nederland in elkaar te slaan. Die oproep leidde tot een aangifte wegens opruiing maar ook tot een uitnodiging erover in talkshow Pauw te praten.

