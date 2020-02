Steunpunt Dukenburg minder vaak open door bezuiniging

Inwoners van Dukenburg kunnen vanaf 1 maart alleen nog op dinsdag en vrijdag terecht in Stadswinkel Dukenburg. Zo gaat de gemeente volgens het college zo efficiënt mogelijk om met tijd en middelen en het sluiten van een hele dag in plaats van enkele dagdelen is ook het meest duidelijk voor de klant

Vorig jaar besloot de gemeente om stadswinkel Dukenburg acht uur te sluiten om daarmee 37.000 euro te besparen.

Volgens het college worden de dinsdag en de vrijdag beter bezocht, dus is het logisch de winkel gewoon de hele woensdag te sluiten. Het college schrijft aan de raad: 'De woensdag is er in het verleden bijgekomen, waarschijnlijk ook in de verwachting dat dit voor ouders met kinderen handig zou zijn. Naarmate er meer basisscholen een continue rooster hanteren, werkt het in de praktijk anders.'

Minder spoedafspraken mogelijk

Door de bezuiniging zijn er minder spoedafspraken mogelijk op het steunpunt in Dukenburg. Maar daarvoor in de plaats komen spoedafspraken in de Stadswinkel in het centrum. En Dukenburgers zijn natuurlijk de hele door, ook de donderdagavond welkom in de Stadswinkel in het centrum, zo schrijft het college.

'Daarnaast hebben we een buitendienstmedewerker die (kwetsbare) klanten thuis helpt met onder andere de aanvraag van een ID-kaart.'