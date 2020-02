Extra verpleeghuisvoorziening in Gaanderen voor ouderen in nood

In april moeten de 32 verpleeghuisplaatsen en 32 tijdelijke huisvestigingsplekken klaar zijn. Dat lijkt kort dag als je ziet dat ze half januari pas zijn begonnen met de bouw, maar volgens Jan Kuulkers van bouwbedrijf De Leeuw gaat dat zeker lukken. 'Het gaat razend snel. Ik zeg altijd maar: het is net Lego, maar dan in het groot.'

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Het bedrijf is bezig met het plaatsen van bijna 200 woonunits. De onderdelen van 6 bij 3 meter worden per twee vervoerd op een vrachtwagen. De vrijwel kant-en-klare onderdelen worden naast en op elkaar gezet. 'Alles zit er al in. Sanitair en er komen ook gezamenlijke ruimtes in, keukens en zelfs liften.'

In de buurt

Kwartiermaker Fabiënne Kempen is blij dat de bouw zo snel gaat. 'Het is een illusie om te denken dat we hier de wachtlijsten mee oplossen, maar het is wel een begin.' Volgens haar zouden meer zorginstellingen zoiets moeten doen.

Er is straks onder meer plek voor mensen die door omstandigheden niet langer thuis kunnen blijven wonen. Ouderen die bijvoorbeeld moeten revalideren. 'Nu houden ze een ziekenhuisbed bezet of zitten ze noodgedwongen nog thuis, vanaf april kunnen ze dan voor maximaal 6 maanden hier terecht. ' Dankzij dit initiatief kunnen ze toch in hun eigen regio opgevangen worden.

De andere 32 plekken kan Sensire gebruiken als tijdelijke opvang voor ouderen tijdens verbouwingen en renovaties van al bestaande zorglocaties.