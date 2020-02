'Het is hier veilig', zegt directeur Arnhemse Blue Band-bajes na incidenten

door Martijn Haas en Annemieke Schakelaar

Op 10 december 2019 is het even spannend in de penitentiaire inrichting in Arnhem-Zuid, beter bekend als Blue Band-bajes. Een gedetineerde eist een gesprek met zijn advocaat, maar krijgt 'nee' als antwoord.

Niet veel later haalt hij een pen tevoorschijn en maakt een stekende beweging. Hij bewerkt daarmee het voorhoofd van een gevangenismedewerker. De belaagde beveiliger moet naar het ziekenhuis. Zijn aangifte belandt bij de politie.

Toegenomen agressie

Het incident is een voorbeeld van de toegenomen agressie van gedetineerden richting gevangenispersoneel. Francesca Salamone kreeg er meerdere malen mee te maken in haar twee jaar als directeur in Arnhem.

Zie ook: Gevangene moet isoleercel in na 'ernstige agressie' tegen medewerker

Toch is de leefbaarheid in haar gevangenis nog altijd prima op orde, stelt ze resoluut: 'We krijgen volop aanvragen van gedetineerden uit andere inrichtingen die graag hier willen zitten. We hebben een prettige bezoekregeling voor echtgenotes en kinderen - zoals familiedagen - en we waren één van de eerste gevangenissen waar gedetineerden de beschikking kregen over hun eigen celsleutel.'

Tekst gaat verder onder de video.

Salamone, afgestudeerd in Nijmegen en nu al vijftien jaar actief in het Gelderse gevangeniswezen, gaat per 1 maart aan de slag als directeur van de PI Nieuwersluis, een grote vrouwengevangenis.

Zie ook: Directeur Francesca Salamone vertrekt bij Blue Band-bajes

En toch, hoezeer de directrice haar gevangenis ook naar buiten toe verdedigt; er waren incidenten die de media haalden. Is dat iets van deze tijd?

Verwarde personen

Ja, beaamt de directrice. Ook de gevangenis in Arnhem krijgt mee hoe de maatschappij verhardt. Het valt volgens haar mede terug te voeren op het aantal psychisch verwarde personen dat - ook in Arnhem - buiten rondloopt en daarna in de cel belandt.

Mensen met een hulpvraag waar personeel in de gevangenis soms maar nauwelijks aan tegemoet kan komen. Salamone: 'Zo hebben we hier sinds een week of twee een man binnen die iedere dag in zijn cel plast en de muren onder smeert met ontlasting. Een enorme opgave om daar mee om gaan. Dat vraagt veel van het personeel.'

Giftige stof in Arnhem

Begin december kreeg Omroep Gelderland een brief die vermoedelijk afkomstig is van iemand uit de PI. Daarin was te lezen over een giftige stof die bij een gedetineerde zou zijn gevonden en die bedoeld zou zijn om een andere gevangene te doden.

Zie ook: Wat is er nou aan de hand in de Blue Band-gevangenis?

Kort daarop doorzocht justitie de gevangenis. Het personeel van de Blue Band-bajes hield zelf ook een celleninspectie, doorzocht de gemeenschappelijke ruimtes en waarschuwde alle gedetineerden. 'We moesten wel iets doen. Als je op zo'n moment niet optreedt, loop je het risico dat er iets helemaal misgaat', benadrukt Salamone.

Vete

Er loopt nog steeds een strafrechtelijke onderzoek naar de vondst van de giftige stof. Over de inhoud daarvan kan de directeur niets zeggen. Omroep Gelderland hoort van gedetineerden dat er sprake zou zijn van een conflict dat te maken heeft met een vete in het Brabants-Utrechtse misdaadcircuit. Het Openbaar Ministerie wil er niets over kwijt.

Tekst gaat verder onder de video.

'Dat verhaal over een vete herken ik zelf eigenlijk totaal niet', zegt Salamone. 'Er zijn mensen binnen de PI die niet met elkaar overweg kunnen. Er is altijd een soort van pikorde, noem het informeel leiderschap. De ene groep gaat wat minder makkelijk om met de andere groep. Maar dat is uiteindelijk onvermijdelijk in een gemeenschap met een grote diversiteit, zoals je die hier hebt.'

'Een soort dorp'

Salamone omschrijft de PI Arnhem als een soort dorp. Er wonen op dit moment 265 gevangenen. Daarnaast werken er nog eens een dikke tweehonderd mensen, variërend van beveiliging tot aan medisch personeel. Anders dan de Penitentiaire Inrichting in Zutphen - waar vorige maand de bekende crimineel Omar L. probeerde te ontsnappen - kent de Arnhemse bajes geen afdeling voor gedetineerden met een verhoogd beveiligingsrisico.

Zie ook: 'Ontsnapping uit gevangenis in Zutphen was bijna gelukt'

Arnhem is een andere gevangenis met andere probleemsituaties. Zo is het binnensmokkelen van drugs, wapens en telefoons sinds vorig jaar strafbaar, maar nog altijd glipt er weleens iets door het net in Arnhem, met als bekendste voorbeeld de giftige stof.

Salamone stelt dat zulke spullen vaak binnenkomen via de 'zwakkeren' in de gevangenis; mensen die terugkeren van verlof en onder druk zijn gezet om verboden spullen mee naar binnen te nemen. 'Voor iedere gedetineerde geldt dat we die mogen onderzoeken of ze iets verstopt hebben in lichaamsholtes. Voor gewone bezoekers geldt die regel alleen niet. Omdat er toch altijd mensen zijn die wat dat betreft de grens proberen op te zoeken, moeten we enorm alert zijn.'

Zie ook: 'Ontsnappingspoging in Zutphen is een wake-up call'