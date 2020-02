Wies woont al jaren naast een bouwval

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Huisman zoekt de media-aandacht op, omdat ze naar eigen zeggen ten einde raad is. 'Ik weet niet meer wat ik moet doen, we wonen nu al jaren naast een bouwval. Deels zonder dak en er gebeurt maar niks. Het regent zo tegen mijn binnenmuur.'

Uit principe wil Huisman haar koopwoning van binnen niet laten zien. Als we uitleggen dat we de schade toch moeten vastleggen om het verhaal uit te leggen, gaat ze overstag. 'Hier zijn zie je de vochtplekken door de regenval tegen onze binnenmuur van de woonkamer. En daar onder het trapgat de scheuren in de muur', zegt ze.

Op haar slaapkamer wijst Huisman naar de vochtplekken en legt ze uit dat ze nu last heeft van schimmel. 'Tja, daar is deze muur niet voor bedoeld...om al het water op te vangen dat dwars door de bouwval hiernaast naar beneden komt.'

Media-aandacht maakt de verkoop alléén maar lastiger Eric Vernooijs

Aan de buitenkant is het verschil goed te zien. Aan de ene kant een woning strak in de verf en de andere kant een krotwoning met half dak en ruiten die deels ontbreken. De bouwzeilen op het dak zien er vergaan uit, slierten hangen aan de zijkant naar beneden.

Foto: Omroep Gelderland

De eigenaar van het pand, vastgoedondernemer Eric Vernooijs, wil niet voor de camera of microfoon reageren. Wel laat hij mondeling weten dat hij op media-aandacht niet zit te wachten, omdat het pand te koop staat. 'Dit maakt de verkoop alléén maar lastiger.' Hij vindt de schade die ontstaan is wel vervelend voor de buren en zal gaan kijken naar de lekkage en de bouwzeilen op het dak.

Ondertussen heeft Huisman er een hard hoofd in. 'Wij krijgen maar géén contact met de eigenaar en dat is erg frustrerend. We hebben zelf uiteindelijk maar bouwzeilen op het dak gelegd om ons huis te beschermen.'

Al jaren een bouwval

De gemeente Rheden is ook op de hoogte van de problemen rond het vervallen pand en noemt de kwestie: 'Erg vervelend'. Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat de Hogestraat een beschermd dorpsgezicht is. 'Daarom is het belangrijk dat het pand hersteld wordt.'

Er zijn al dwangsommen opgelegd, omdat de eigenaar de krotwoning op last van de gemeente wind en waterdicht zou maken, het dak zou afbouwen en metselwerk in de steeg zou afwerken, maar daar werd geen gehoor aangegeven. Het bedrag is door de eigenaar ook nog niet betaald.

Voor 100.000 euro te koop

Vernooijs laat weten dat hij geen cent meer investeert in het pand. Hij heeft het vervallen huis al enige tijd te koop staan. Mensen die geïnteresseerd zijn, komen ook kijken. Verder wil de eigenaar niet ingaan op de problemen rondom de verbouw, jaren geleden. Op één ding na dan: 'Het begon allemaal met de inhuur van buitenlandse bouwvakkers die door miscommunicatie het dak volledig hebben gesloopt, dat was niet de bedoeling. Er volgde toen een bouwstop, opgelegd door de gemeente.' Volgens hem, is zo de ellende begonnen.

'Ik snap niet zo goed dat niemand de verantwoordelijkheid neemt', vertelt Huisman. 'In eerste plaats de vastgoedondernemer die verantwoordelijk is en daarna de gemeente Rheden. Soms rijd ik de andere kant de straat in, omdat ik de bouwval wil ontwijken om zo naar mijn eigen huis te gaan. Ze wil het geschil niet in de rechtbank uitvechten, daarom blijft ze proberen in contact te komen met de eigenaar. 'We kunnen ons huis moeilijk verkopen. We moeten wel door.'