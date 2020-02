Veluwse Wensambulance heeft nieuwe locatie in de Betuwe

Wensvragen komen allang niet meer alleen uit de omgeving van Elburg, waar de hoofdlocaties is. Wensen van inwoners uit het zuiden van Gelderland nemen toe. Met een uitvalsbasis in Dodewaard kunnen nu ook in dit gebied meer wensen vervuld gaan worden.

Minder reistijd, meer wensen

'Het scheelt enorm in de tijd en kosten ook', legt Miranda van der Weijden uit. Samen met haar man begon ze de stichting. De twee, die allebei in de zorg werken, kregen hun eerste ambulance in bruikleen van de wensambulance in Twente en Brabant. Sindsdien gaat het hard. Met zelfs een uitbreiding naar Dodewaard. 'Vrijwilligers die in de buurt wonen worden verantwoordelijk voor die locatie,' legt ze uit. Die vrijwilligers zijn José uit Lienden en Willem uit Kesteren.

Tekst gaat verder onder de foto.

De wensambulance in de oude kazerne in Dodewaard

Hij komt uit Kesteren en moest tot voor kort het hele eind naar Elburg rijden om de ambulance op te halen. Om vervolgens het hele eind terug te rijden naar wenszoekers in de zuid-Gelderland. Desondanks deed hij het graag: 'Het is heel speciaal, het gaat me aan het hart', vertelt hij. Nu staat de ambulance praktisch om de hoek. Daarvoor heeft José gezorgd. 'We wisten toevallig dat de oude kazerne in Dodewaard leeg stond, na een jaar regelen zitten we nu hier.'

'Wij spreken de taal van mensen in de Betuwe'

En er is nog een voordeel aan de dependance in Dodewaard. De vrijwilligers die hier gaan werken komen uit de omliggende dorpen. 'Dat voegt ook iets toe, dat je elkaar begrijpt', legt José uit.

Dat geeft de mensen die hun laatste wens in vervulling zien gaan een veilig gevoel, is haar redenatie. Naast de grote groep Veluwse vrijwilligers zijn er zo'n twintig Betuwse vrijwilligers actief.

Een jaar onder de pannen

Ook de oprichtster van de stichting is heel blij dat er een extra locatie gevonden is in Dodewaard. Van der Weijden: 'De andere twee ambulances blijven in Elburg, maar hierdoor kunnen we in de toekomst nog beter inspringen op wensen.'

De ambulance mag een jaar in de kazerne staan. Daarna wordt het pand waarschijnlijk verkocht aan de buurman. Maar er ligt al een belofte: de brandweerkazerne heeft toegezegd tegen die tijd mee te gaan zoeken naar een nieuwe locatie.