Regen spelbreker bij Survivalrun Gendringen

'Kou is niet erg, maar met de regen en de wind wordt het toch iets minder', zegt Gerko Weenink namens de organisatie van de Survivalrun. 'Als ze maar lekker blijven lopen, dan blijven ze wel warm.' Voor deelnemer Marcel Oosterhuis verliep de race goed: 'Halverwege kreeg ik wel last van de kou en de regen. Dat maakt het allemaal wel een stuk frisser.' Met in totaal ongeveer 1300 deelnemers heeft de organisatie niet te klagen over een gebrek aan lopers. Wel zorgt de groeiende populariteit van de sport voor meer onderlinge concurrentie tussen evenementen. 'Deelnemers gaan steeds meer nadenken over welke runs ze nu wel of niet gaan lopen', geeft Weenink aan.



De Survivalrun wordt sinds 1990 georganiseerd in Gendringen. Destijds was het voor de organisatie pionierswerk, de afgelopen jaren wordt het steeds gestroomlijnder. 'We hopen dat de sport populairder en nog professioneler wordt, de hindernissen nog leuker worden en dat vooral de sportiviteit behouden blijft', aldus Weenink over het toekomstperspectief. Oosterhuis zou in de toekomst een ding anders willen zien aan de voor hem prima opgezette race: 'Volgende keer een lekker zonnetje erbij.'