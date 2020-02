Renovatie van Museum Arnhem eindelijk van start

Vanaf woensdag wordt er volop getimmerd, gezaagd en gesloopt; alles wat maar nodig is. Het vernieuwde Museum Arnhem krijgt een grote nieuwe vleugel met tentoonstellingsruimte, kantoren en een depot voor kunst en archeologie. Ook wordt het monumentale pand gerestaureerd.

'De ziel is er een beetje uit'

Museumdirecteur Saskia Bak is blij dat de verbouwing eindelijk kan beginnen. 'Zo'n leeg museum daar is natuurlijk de ziel een beetje uit. Je wilt dat er mensen zijn, je wilt dat er kunst aan de muren hangt, dus wij zijn superblij dat het nu gaat beginnen.'

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

'We hadden in 2017 te weinig geld om het plan te maken en dat hebben we nu omgedraaid', vertelt wethouder Hans de Vroome. De 7,5 miljoen euro extra die de gemeente in het project heeft gestoken is volgens hem geen tegenvaller. 'Natuurlijk hadden we dat geld graag op een andere manier uitgegeven als dat mogelijk was geweest. Maar als je nu kijkt dat je voor 23 miljoen een museum renoveert, ik geloof dat menig museum daar de vingers bij aflikt. Want zo goedkoop zijn die dingen niet.'

Ingewikkeld project

De verbouwing van het rijksmonument blijkt nogal een ingewikkelde klus. Het pand ligt op en steile helling. Er wordt een techniek gebruikt, die normaal wordt gehanteerd door bruggenbouwers,

'We gaan het overkragende deel van het nieuwe gebouw boven de kelder opbouwen en daarna maar liefst 14 meter uitschuiven tot boven de stuwwal', vertelt aannemer Egbert-Jan Rots. 'Lanceren noemen we dat.'

Nog twee jaar geduld

Het museum wil over zo'n twee jaar zijn deuren openen. Bezoekers kunnen volgens Bak mooie nieuwe zalen verwachten. 'Daar komen ze natuurlijk niet voor. Bezoekers komen voor je programma en daar zijn we de komende twee jaar heel druk mee bezig.'