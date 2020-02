Dyano durfde vroeger niet in achtbanen, maar is er nu verslaafd aan

Het Omroep Gelderland-programma Straal Voorbij zocht hem op in Walibi. Daar vertelt hij trots over zijn fascinatie. 'Het is ontstaan in Toverland, toen ik op schoolreisje ging', legt hij uit.

Bekijk de beelden. De tekst gaat daaronder verder.

Vooral achtbanen vind hij leuk, maar dat is lang niet altijd zo geweest: 'Toen ik jong was durfde ik echt nergens in. Toen was het alleen eendjesvissen op de kermis. Nu durf ik overal wel in.'

Straal Voorbij is woensdagavond om 17.30 uur te zien op TV Gelderland en wordt elk uur herhaald.

Bekijk de hele uitzending van Straal Voorbij