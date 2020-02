Botsauto's onder de stof: er is nog veel over van speelpark De Westerbouwing

In het Omroep Gelderland-programma Straal Voorbij neemt presentator Hans Jungerius je mee naar het voormalige speelpark. 'Het begon als een theekoepel met mooi uitzicht. Later werd het uitgebreid met speeltoestellen. Het is echter nooit een echt pretpark geworden', legt hij uit.

Op het terrein staat nog een oude loods waar vroeger de botsauto's te vinden waren. Binnen is een oud bord te vinden met het bekende logo, met de zwaan. Het kippengaas, waar de auto's stroom van kregen is er nog en er staan zelfs nog een paar botsauto's. 'Dit is pret-archeologie', zegt Jungerius enthousiast.

Ruim 30 jaar lang bekend

Sinds 1960 was het park een grote publiekstrekker. De noodspeeltuin die na de bevrijding werd gebouwd, in 1946, werd toen ook vervangen door een nieuwe speeltuin.

De komst van grote attractieparken elders in het land bleek voor de Westerbouwing funest te zijn. Er werd geen winst meer gemaakt en de concurrentiepositie was zo zwak dat men uiteindelijk in de jaren 1990 besloot tot sluiting van de Westerbouwing. De kabelbaan werd afgebroken en op de masten werden zonnepanelen gezet. Ook alle toestellen en ornamenten van de speeltuin werden ontmanteld en verschroot of verkocht.

