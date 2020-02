'Ik laat mijn kinderen niet buitenspelen', Edenaren balen van noodopvang daklozen

Sinds eind december worden daklozen die in de Edese bossen sliepen, opgevangen in wooncontainers naast een kinderrijke nieuwbouwwijk in Ede.

Inbraken en diefstal

'Het gaat om een groep daklozen die naar ons is medegedeeld helemaal geen hulp wil, inbraken pleegt, spuiten achterlaat, diefstallen begaat en geplaatst wordt in een volledig nieuwe woonwijk met jonge kinderen', zegt Jeroen de Haas, een van de omwonenden. Hij voelt zich onveilig.

'Ik kan mijn kinderen niet meer buiten laten spelen, want je weet nooit wat er gebeurt.' Hij vertelt over een inbraak bij het kinderdagverblijf en een autodiefstal sinds de komst van de noodopvang voor de 'bosslapers'. Maar of dat ook echt door hen is gedaan, weet hij niet.

De Haas heeft het gevoel dat hij en andere wijkbewoners niet mee mochten denken over de plek van de noodopvang omdat de gemeente wist dat er weerstand zou komen.

Spoedprocedure

'Het is ongehoord dat we bij zo’n belangrijke gebeurtenis niet betrokken zijn', zegt hij. Maar de gemeente Ede spreekt van een spoedprocedure waarin simpelweg geen tijd was voor overleg.

'Met het oog op de naderende winter moest nog voor de kerst een voorziening voor deze buitenslapers worden gerealiseerd', zegt wethouder Lex Hoefsloot. De gemeente vond dit zwaarder wegen dan de mogelijkheid van inwoners om inspraak te hebben. 'Het college was zich bewust van de grote haast die geboden was, en heeft daarom bewust gekozen voor een oplossing die paste binnen het bestemmingsplan.'

Oneens: 'probleem speelt al tien tot twintig jaar'

'Dat slaat nergens op', zegt De Haas. 'Het probleem speelt al tien tot twintig jaar. En nu moest er opeens onderdak geboden worden.' De bewoners hebben bezwaar aangetekend tegen de opvang.

Maar de groep daklozen is voorlopig nog niet weg. De woonunits blijven in ieder geval tot april staan. Daarna worden ze gebruikt als extra pensionruimte omdat het Leger des Heils gaat verbouwen. Na die verbouwing krijgen de 'bosslapers' standaard een plek in het sociaal pension, is het plan.

Cijfers overlast

Waar omwonenden het idee hebben dat opvang van die speciale groep daklozen, veel overlast met zich meebrengt, ziet de gemeente dat echt anders. Ede verwacht dat de overlast van de groep daklozen in de omgeving juist afneemt als ze opgevangen worden.

Anders zwerven ze 's nachts rond en nu worden de daklozen met beveiliging opgevangen, is de gedachte. Maar of de opvang nu leidt tot een toe- of afname van de overlast, moet later blijken. De gemeente kon nog geen cijfers aanleveren.

