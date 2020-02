'Marcel Boekhoorn wil NEC overnemen'

Dat gerucht gaat al enkele maanden, maar het wordt steeds concreter, zo melden meerdere bronnen rond de Nijmeegse club aan Omroep Gelderland. Binnen NEC is er enorme verdeeldheid over de wenselijkheid van deze overname.

Gaten dichten

Boekhoorn is al jarenlang de grootste geldschieter van NEC en heeft vaak de gaten in de begroting gedicht, samen met Jack Bongers en de Groesbeekse broers Harold en Jos Bons, oftewel de vier B's. Ook financierde het viertal vaak spelers van NEC. Maar nu zou de gefortuneerde Bennekommer de club willen overnemen samen met Futuralis, het bureau dat eerder al een adviserende rol bij NEC vervulde.

Open voor verkoop

Algemeen directeur Wilco van Schaik (foto) van NEC geeft desgevraagd geen commentaar op de situatie, maar liet eerder al weten dat de club open staat voor verkoop. Ook maakte de directeur toen de inschatting dat Boekhoorn in deze fase niet in de club wil stappen.

Futuralis

Directeur Roderik van Kerkhof van Futuralis wil er ook weinig over kwijt. 'Futuralis is al bijna vier jaar niet meer bij NEC en dat gaat nu ook niet gebeuren', is zijn reactie.

Het bedrijf dat gevestigd is in Cuijk, werd in 2014 na de degradatie door NEC ingehuurd om adviezen te geven op technisch gebied. De club had destijds geen technisch directeur. In het eerste seizoen van de samenwerking werd NEC met enorme voorsprong kampioen van de eerste divisie. In het seizoen daarna rukte de club op naar de subtop van de eredivisie, maar daarna ontstonden er conflicten met onder meer trainer Ernest Faber en de in 2016 benoemde technisch manager Danny Hoekman. De samenwerking werd later dat jaar opgezegd. Daarna degradeerde NEC en de club momenteel tiende in de eerste divisie.

