VIDEO | Zo zie je een wokrestaurant zelden

In de video is te zien hoe de urban explorers (bezoeken en fotograferen/filmen van verlaten gebouwen) eenvoudig via de achterzijde van het pand naar binnen kunnen. In Nederland zijn leegstaande gebouwen vaak ook echt leeg. Niet in het wokrestaurant in Wijk. 'Een unieke vondst', voor de explorers.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

'Verbouwing'

De jongens die eerder - een maand geleden - de wiet op zolder ontdekten en onmiddellijk de politie waarschuwden zagen al dat het leek alsof er gisteren nog gewokt werd. De tafels zijn bijvoorbeeld nog gedekt, met bestek en al. Het restaurant is al meer dan een jaar dicht.

Een briefje op de deur van het pand attendeerde hongerige gasten op een verbouwing die van 14 januari tot en met 1 maart 2019 zou duren, maar het restaurant bleef ook daarna nog steeds gesloten. Begin vorige maand bleek waarom. De YouTubers zijn verbaasd en verheugd over alles wat ze nog aantreffen.

Vieze lucht

Het stinkt wel enorm in het restaurant. Dat zal niet in de laatste plaats komen door de dode kreeften die ze op de keukenvloer aantreffen. Het algemene beeld van het wokrestaurant is een enorme puinhoop. Spannend vinden de filmende jongens het wel. 'Ik hoop niet dat er handlangers komen die nog niet vastzitten', zegt één van hen in de video. 'Want moeten we het wel, denk ik, op z'n rennen zetten. Die zullen niet blij zijn dat wij hier zijn.'

Eenmaal op zolder treffen ze de overblijfselen van de wietkwekerij. Ook daar is het een ravage. Kweekbakken en grote hoeveelheden knipafval domineren het beeld. 'Het is niet iets kleinschaligs geweest', wordt droogjes opgemerkt in de video. Dat klopt. Toen de politie ging kijken nadat ze gewaarschuwd waren troffen ze tussen de 700 en 1000 wietplanten aan.

