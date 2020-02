Ontwerper Rudolf Das (91) overleden

Ontwerper, schrijver en columnist Rudolf Das is op 91-jarige leeftijd overleden. Samen met zijn broer Robbert maakte hij veel tekeningen en schreef hij boeken, vaak gericht op de toekomst. Das woonde zo'n 35 jaar in Arnhem.

Rudolf Das pleegde afgelopen week euthanasie nadat hij al een tijdje leefde met blaaskanker.

Das heeft veel werk verricht op toekomstgebied, hij maakte onder andere futuristische tekeningen. Hij richtte zich op tekeningen met betrekking op nieuwbouw in de toekomst, hij wilde later zien hoe je beter met het milieu om kon gaan. Zo bedacht hij dat je ook windmolens op zee kan laten drijven. Daarnaast heeft hij nog ontwerpschetsen gemaakt voor de twee torens bij het station in Arnhem.

'Rudolf was zijn tijd vooruitgesneld en dat met een ongelofelijke creativiteit gegoten in passie', zo stelt zijn zoon Hein Das.

'Vulden elkaar perfect aan'

Tussen 1966 en 2008 hebben Rudolf en Robbert Das ongeveer acht boeken gemaakt over het milieu in de toekomst. 'De broers vulden elkaar perfect aan. Als de één een tekening half maakte, kon de ander hem onafhankelijk van elkaar aanvullen', aldus zoon Hein.

De tweeling was bekend en zat zelfs nog eens in de TV Show van Ivo Niehe. Ook was Das columnist bij het blad Elsevier. Rudolf woonde sinds de jaren '70 in Arnhem en vertrok in 2005 uit de Gelderse hoofdstad nadat hij hertrouwde.