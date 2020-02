Help, ik heb het coronavirus... wat nu?

'Maar in Nederland hoef je op dit moment geen speciale maatregelen te nemen', vertelt Siers. 'Er zijn nog geen corona-patiënten. Dus eigenlijk is er niks aan de hand.' En als iemand toch iets speciaals moet doen, krijgt diegene daar volgens Siers via de GGD bericht over.

Verkoudheid, keelpijn en koorts

'Om het virus te krijgen moet je in China, in de regio Wuhan zijn geweest', volgens de arts. 'Of contact hebben gehad met een bewezen corona-patiënt.' Als dat het geval is, gaan er richtlijnen gelden. 'Dan moet je bij klachten van verkoudheid, keelpijn en koorts boven de 38 graden contact opnemen met je eigen huisarts.' Wel graag telefonisch, vraagt Siers. 'Dus niet ernaar toegaan. Dan kan je huisarts contact opnemen met de GGD.'

Als er na overleg met de huisarts en RIVM aanleiding toe is, komt de GGD thuis om te bemonsteren, zegt Siers. 'Dan wordt er ook gekeken met wie deze persoon contact heeft gehad en of er omgevingsmaatregelen moeten worden genomen.' Ook wordt dan bepaald hoe er wordt gevolgd of deze mensen ziek worden, en of zij de ziekte niet verder verspreiden.

Isolatie en quarantaine

'De patiënt gaat dan in isolatie. En contacten moeten mogelijk in quarantaine', legt Siers uit. 'Dat zie je nu ook met de mensen die terug zijn gehaald uit Wuhan. Daarbij gaan we kijken of ze in de twee weken na het laatste contact niet ziek worden.' Dat heeft volgens Siers te maken met het feit dat nog niet helemaal duidelijk is of je al besmettelijk bent als je zelf nog geen klachten hebt. Daar wordt nog onderzoek naar gedaan.

Echte preventie maatregelen zijn niet mogelijk, zegt Siers. 'Niet anders dan bij het voorkomen van andere virussen, griep of een ernstige verkoudheid.' Ze raadt aan goed je handen te wassen, te hoesten in je elleboog en papieren zakdoeken te gebruiken die je direct weggooit. 'En dan weer handen wassen.'

'Niet zinvol, geen geld aan uitgeven'

Over het aanschaffen van mondkapjes is Siers duidelijk: niet zinvol, geen geld aan uitgeven. 'Gewone, standaard mondkapjes hebben geen nut om virussen te voorkomen.'

