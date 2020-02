'Een kunstwerk is geen klimtoestel', benadrukt gemeente Berg en Dal

De gemeente Berg en Dal heeft een nieuwe plek gevonden voor het kunstwerk 'Hemel en aarde'. Het werk stond in de nieuwbouwwijk Nielingen in Millingen aan de Rijn, maar is daar in 2018 weggehaald. Reden: kinderen zagen het als speeltoestel en klommen erin. Dat vond de gemeente te gevaarlijk.

'Een kunstwerk is niet geschikt als speeltoestel', stelt de gemeente. 'Voor speeltoestellen zijn keuringen nodig en een veiligheidscertificaat.' De maker van het kunstwerk, Joost van Hezewijk, is niet rouwig om de verplaatsing. 'Het stond wel erg in de verdrukking tussen alle wipkippen, klimrekken en weet ik veel wat nog meer.'

Het kunstwerk is geplaatst in 1998. Toen was de omgeving nog geen speeltuin, maar bedoeld als open plantsoen. 'Het is nooit het idee geweest toen, dat het een speelterrein zou worden. Dus dat is een soort conflict geworden, zou je kunnen zeggen. De beeldtaal van de sculptuur paste niet bij de beeldtaal van de klimrekken. Beide partijen waren er eigenlijk niet gelukkig mee.'

'Stond gewoon te verpieteren'

De kunstenaar vindt het dan ook goed dat het kunstwerk is weggehaald. 'Het stond gewoon te verpieteren. De staat van onderhoud was ook niet optimaal. Dus ik ben blij dat ze gekozen hebben voor herplaatsing.' Het kunstwerk bestaan uit twee halve bollen. Door ruitjes in die halve bollen scheen in de avond licht. 'Veel van die ruitjes waren ingetikt', vertelt Van Hezewijk. 'Dus dat werden eigenlijk een soort klimgaten. Dat is natuurlijk nooit zo bedoeld.' Hij begrijpt wel dat het gebeurde, dat het verleidelijk is voor kinderen.

'Ik vind het knap dat ze erin kunnen klimmen', gaat de kunstenaar verder. 'Maar een beetje eng met vingers en die kleine gaten. Ik snap wel dat de gemeente het gevaarlijk vond worden. Maar ja, het is oneigenlijk gebruik van het werk geweest. Aanvankelijk lag er ook bestrating onder, maar die is redelijk snel verwijderd en vervangen door gras. Als valbeveiliging, zeg maar.'

Tekst gaat verder onder de foto:

Deel van het kunstwerk op de nieuwe locatie. Foto: gemeente Berg en Dal.

Geen klimpartijen op nieuwe plek

Op de nieuwe plek is de kans klein dat er nog kinderen in zullen klimmen. Het kunstwerk staat nu op een uitbreidingsveld van begraafplaats de Vossengraaf in Millingen. De verlichting in het kunstwerk is weggelaten na de herplaatsing. 'Omdat het een beetje ongepast is om op een graafplaats licht te hebben 's nachts. Er is toch niemand.'

De plekken waar eerder licht door scheen zijn nu geel gemaakt. 'Eigenlijk is de huidige plek veel mooier, komt het beter tot zijn recht. Ook thematisch, het gaat natuurlijk over hemel en aarde. Dat is toch wel op zijn plek op een begraafplaats.' Hij voelt zich vereerd dat de gemeente Berg en Dal zijn werk een tweede kans geeft.

Wethouder Annelies Visser opende het kunstwerk symbolisch, donderdagochtend.

Deel van het kunstwerk op de nieuwe locatie. Foto: gemeente Berg en Dal.