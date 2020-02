De Olympische Spelen, maar dan in Barneveld

'En actie!', roept cameraman Jeroen Woudenberg tegen Marc de Graaf. Op het Torenplein in Barneveld zijn ze druk bezig om enkele promotievideo's voor de spelen op te nemen. 'Misschien is het leuk om hier even te staan, dan hebben we de toren in beeld', instrueert Woudenberg. 'We zijn vlogjes aan het maken om te promoten op sociale media. We hopen dat mensen daardoor aangestoken worden om mee te doen', legt hij uit.

Vier pleinen

Het Torenplein is één van de vier locaties waar de Barneveldse Spelen op 28 maart worden gehouden. Ook op het Raadhuisplein, Catharijneplein en de Kapiteinstraat zullen onderdelen plaatsvinden. 'Elk plein heeft een eigen thema. Transport, duurzaamheid, kennis en historie', legt Alicia Abraham van de Rotary uit. 'Rond die thema's hebben we spellen bedacht. Denk aan puzzels oplossen en onderdelen waar je in teamverband moet samenwerken.'

Bekijk de beelden. De tekst gaat daaronder verder.

De ondernemers in Barneveld wilden graag een nieuw evenement organiseren in het dorp. 'We wilden heel graag iets doen voor alle inwoners uit de gemeente', vertelt Abraham. 'We begonnen met ontzettend veel ideeën en dit kwam er uiteindelijk uitgerold.'

Teams

In totaal kunnen zestien teams aan de spelen deelnemen. Met pure kracht alleen kom je er niet. Het is de bedoeling om een zo'n divers mogelijk team samen te stellen. 'Je moet wel een beetje fit zijn om sommige onderdelen te kunnen doen. Maar ook als je minder fit bent, kun je in sommige onderdelen uitblinken', legt Abraham uit. 'Je moet binnen in je team beslissen wie er aan bepaalde onderdelen mee gaan doen.'

Ondanks dat het evenement vooral om het plezier gaat, hoopt Abraham wel op wat spektakel. 'Er wordt natuurlijk wel getriggerd om het beste uit jezelf te halen. Het gaat tenslotte om de titel 'Beste van Barneveld'. Dus we verwachten wel dat mensen ontzettend hun best gaan doen. Maar het is niet zo dat er ten koste van alles gewonnen moet worden. Het gaat ons vooral om het samenkomen van mensen uit verschillende uithoeken van de gemeente.'