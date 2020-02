Joke baalt gigantisch van 'Berlijnse Muur' in haar achtertuin

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Vorig jaar kon ze nog via een poort in haar achtertuin met haar hond het achterliggende weiland in lopen, maar nu staat er een muurtje van een meter achter en kan die niet meer open. De Berlijnse muur van Zoelen noemt ze het obstakel met een brede glimlach.

De muur loopt achter een aantal huizen aan de Meergraaf in Zoelen. Maar bij de achtertuin van Joke staat de bebouwing heel dicht op haar neus. Ze snapt niet hoe het zo gebouwd kon worden.

Niemand is meer blij

Ondertussen is niemand meer blij met hoe de wijk en de muur zijn aangelegd. Hoe kon dit dan gebeuren? De projectontwikkelaar wijst naar de gemeente Buren. De gemeente had als eis aan het nieuwbouwproject gesteld dat het regenwater bovengronds naar een verzamelbekken, een wadi, zou gaan en niet door het riool. Een duurzame methode dus.

De projectontwikkelaar had de gemeente gevraagd een uitzondering te maken voor het deel van de wijk dat nu aan de achtertuin van Joke grenst. Daar wilde de bouwer wel het riool gebruiken. De gemeente ging niet akkoord. De ontwikkelaar moest hierdoor het terrein ophogen om het water naar de goede kant te kunnen afvoeren.

Het gevolg was dat Joke met een muur in de tuin kwam te zitten met daarachter een woning die een meter hoger ligt. Joke is ook bang dat de nieuwe achterburen daar een schutting van 1,80 meter neer mogen neerzetten, zodat ze straks tegen een geheel van bijna drie meter aankijkt.

Er is 'sorry' gezegd

De gemeente heeft verontschuldigingen aangeboden. Nu is het volgens de gemeente aan de woningstichting en de projectontwikkelaar om samen met betrokkene tot een voor alle partijen bevredigende oplossing te komen.

De projectontwikkelaar heeft aangeboden in de achtertuin van mevrouw Steenis een nieuwe schutting te maken en te bekijken of een achterom voor haar nog te maken is.