Kat gered van de dood

Kat Slootje is onlangs geopereerd. Dat was een dure operatie. Zo duur dat mensen om een financiële bijdrage wordt gevraagd.

Dierentehuis De Hof van Ede plaatste maandag op haar website het verhaal dat de poes werd gevonden in een drooggevallen sloot. De vinders dachten dat ze overleden was, maar ineens bleek ze toch te bewegen en werd de dierenambulance gebeld. Het dier bleek een hernia diafragmatica te hebben, ofwel een scheurtje in het middenrif.

'Haar darmen, lever en maag waren door het scheurtje in de borstkas terecht gekomen, waardoor ze ernstig benauwd was. De kat, die inmiddels de naam 'Slootje' heeft gekregen, is direct naar een dierenarts gebracht. De enige kans op overleving was een operatie', aldus dierentehuis De Hof van Ede

Slootje is die operatie goed doorgekomen en is nu in een gastgezin aan het herstellen van de ingreep. 'Ze wordt daar goed verzorgd, verwend en geknuffeld', zo stelt het dierentehuis.

Geld nodig

Maar hoewel het dierentehuis het diertje graag redde, is er nu wel geld nodig, zo'n 600 euro. 'Ondanks een korting van de dierenarts waren de operatiekosten erg hoog.' De Hof van Ede hoopt dat mensen doneren, zodat de kosten voor de poes gedekt kunnen worden. 'Deze lieverd is het meer dan waard', stelt het dierentehuis tot slot.

