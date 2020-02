Navarone Foor vertrekt per direct bij Vitesse: 'Aantrekkelijke deal'

Foor kwam in 2016 transfervrij binnen in Arnhem, nadat hij eerder voor NEC speelde. De middenvelder hield het in Arnhem 3,5 jaar vol en won met Vitesse in 2017 de KNVB-beker.

De middenvelder speelde in totaal meer dan 100 officiële duels voor Vitesse en wist 14 doelpunten te maken. Het contract van Foor liep af aan het einde van het seizoen, dat betekent dat Vitesse nu nog een transfersom voor hem ontvangt.

Eerder dit seizoen vertrok ook Vitesse-middenvelder Thulani Serero al naar de Verenigde Arabische Emiraten.

Financieel aantrekkelijke deal

'Navarone heeft zich altijd als een voorbeeldige prof gedragen. Het is een jongen waar je altijd op terug kon vallen, daarnaast was het ook een prettige persoonlijkheid die goed lag in het team. Voor Vitesse is dit een financieel aantrekkelijke deal en bovendien hebben we al voorgesorteerd op zijn vertrek met het aantrekken van de Noorse middenvelder Sondre Tronstad', zo vertelt technisch directeur Marc van Hintum.