Jennifer liep de Vierdaagse nooit, maar werkt er wel

Dit is Jennifer Bus, 34 jaar en hoofd communicatie bij de Nijmeegse Vierdaagse. Ze is maandagochtend met een lekker gevoel opgestaan, want de inschrijving voor de 104e editie is begonnen.

'Ik heb de Vierdaagse nog niet gelopen', bekent Jennifer. 'Vroeger was dat een vereiste om hier te mogen werken, maar dat is tegenwoordig niet meer zo.'

Jennifer werkt sinds 2008 bij de Vierdaagse, eerst als oproepkracht. 'Ik studeerde in Nijmegen en werd op een dinsdagochtend vroeg door vrienden meegenomen naar de Wedren, waar net iedereen aan de eerste dag van de Vierdaagse begon. Ik dacht: wat mooi, wat groot, wat gaaf! Ik werd gegrepen door de organisatie, wilde er meer over weten.'

Een klein clubje mensen

Jennifer is nu vijf jaar hoofd communicatie. Ze maakt deel uit van een klein clubje mensen dat het hele jaar door bezig is met de Vierdaagse. 'Na de Vierdaagse gaat ons werk gewoon door. Je werkt weer naar de volgende editie toe. Wat ik zo mooi vind aan het evenement is dat het verbroedert, de saamhorigheid van de wandelaars is prachtig. En ook de stad zelf, die wordt compleet overgenomen door het evenement. Dat dat kan is heel bijzonder.'