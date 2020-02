Bakwinkel Gaabs naar centrum Doetinchem

Eigenaresse Gabi Hunter verhuist eind februari met haar bakwinkel van de Terborgseweg naar het centrum van Doetinchem. In haar bakkerij biedt Hunter ruimte voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Door wegwerkzaamheden was haar onderneming Gaabs negen maanden slecht bereikbaar en hoewel de weg inmiddels open is, pakt de Doetinchemse toch haar spullen.

'Daar gaan we het net zo neerzetten als we het hier doen', vertelt Hunter over de nieuwe plek in het centrum. 'Het wordt net zo gezellig, maar gewoon groter.' De verhuizing was volgens Hunter nodig omdat er een gebrek aan werkplekken is voor mensen die dagbesteding volgen bij Gaabs.

Daarnaast biedt de nieuwe locatie op de hoek van de Heezenstraat en de Walstraat de mogelijkheid om te starten met horeca. 'Het staat op een hele mooie locatie in de stad, dus daar is veel meer reuring dan hier', aldus Hunter. 'We willen heel graag taartjes verkopen, dus dat je koffie en thee bij ons kunt drinken en taartjes eten.'

Voor de onderneemster was de maandenlange afsluiting van de Terborgseweg een moeilijke periode met een kwart omzetverlies. 'We moesten heel erg ons best doen om mensen naar onze winkel te krijgen', vertelt Hunter, die na voltooiing van het werk alsnog vertrekt.

'Als ik had geweten dat het zo lang had geduurd, had ik ook wat anders ondernomen. Maar we kregen dat heel kort van te voren te horen. Verhuizen was ook heel lastig omdat je zit met een huurcontract.'

'Anders maar niet gelikt'

Op 22 februari sluit de oude winkel na vijf jaar definitief de deuren. Hunter gaat dan verhuizen naar het nieuwe onderkomen, waar op vrijdag 6 maart de officiële opening wacht. 'Het wordt nog best spannend, maar ik denk het wel', zegt Hunter op de vraag of de deadline gehaald wordt. 'En anders is het maar niet honderd procent gelikt, zo zijn wij ook niet.'