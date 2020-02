Mondkapjes voor het coronavirus: 'Eigenlijk verkoop ik gebakken lucht'

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

De mondkapjes vinden volgens Besselink vooral aftrek in eigen land. 'Bijvoorbeeld om de toeristen te voorzien.' Orders gaan er met duizenden per zending uit, vertelt hij aan Omroep Gelderland. Zijn mondkapjes bestaan uit twee lagen gefilterd papier dat de mond afdekt, legt Besselink uit.

'Schijnveiligheid'

Daarmee zul je het virus niet voorkomen, stelt Besselink. 'Maar mensen hebben het gevoel van bescherming en voelen zich veiliger.' Voor zijn gevoel is dat deels 'schijnveiligheid'. Hij verdient op dit moment goed aan de mondkapjes, geeft hij toe. Maar wil de situatie niet uitbuiten door ineens 'woekerprijzen' te gaan vragen. 'Het is een kwestie van vraag en aanbod. En ik profiteer daarvan.'

'Het verkoopt echt waanzinnig', vervolgt Besselink. Op donderdagochtend kreeg Besselink nog 40.000 mondkapjes binnen. 'Die waren donderdagavond allemaal weg.' En van de 47.000 stuks die maandag nog binnen moeten komen, zijn de eerste 15.000 nu al weg.

Dat het niet zinnig is om zo'n kapje in huis te halen, is ook de boodschap van woordvoerder Harald Wychgel van het RIVM. 'Wij adviseren alleen mondkapjes voor zorgpersoneel. En dan heb je het over hele speciale kapjes.' Daarnaast is het coronavirus in Nederland helemaal niet aanwezig, constateert Wychgel. 'Er nog niemand positief getest.'

Handen wassen en papieren zakdoekjes

'Voor zover we nu weten, verspreidt het virus zich via hoesten en druppeltjes', vertelt Wychgel. 'Die komen natuurlijk niet zo heel ver. Dan heb je het over 1,5 meter. Dus buiten die afstand kun je eigenlijk al niet besmet worden.' Wat je volgens hem wel zelf kunt doen: regelmatig handen wassen, hoesten en niezen aan de binnenkant van je elleboog en papieren zakdoekjes gebruiken die je direct weggooit.

