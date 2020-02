Hulpsinterklaas (59) voor de rechter om seksuele foto's naar minderjarig meisje

Ook viel hij een meerjarige vrouw lastig met seksueel getinte teksten. Het meisje en de vrouw kennen de man omdat zij als piet voor hem werkten in het dorp. De man had een eigen bedrijfje en ging bij mensen thuis langs.

'Zwarte pieten met tieten'

'Eindelijk is het zover, we hebben een jaar uitgekeken naar de rechtszaak,' vertelt Antoinette Kosters, de moeder van het meisje. In 2018 kwam ze via een vriendin van haar dochter erachter dat de man seksueel getinte berichtjes en foto's stuurde.

Het zou gaan om teksten als 'ik lig naakt in bed, wat denk je dat ik aan het doen ben.' En in de Sint-app met meerdere meiden: 'Ik zit hier met zwarte pieten met tieten'. Naar haar dochter zou hij ook een foto van zijn geslachtsdeel hebben gestuurd.

Een bekende in het dorp

De man die de berichten heeft verstuurd staat in het dorp bekend als een vriendelijke man. Kosters: 'In het begin voel je ongeloof, omdat hij hier in het dorp bekend staat als een vriendelijke, behulpzame man en dan toch zulke dingen blijkt te doen.'

Toen zij de foto's en teksten zag die haar dochter toegestuurd kreeg besloot ze rond te vragen. 'Mijn dochter bleek niet de enige die zulke berichtjes kreeg, maar alleen naar mijn dochter stuurde hij ook foto's van zichzelf.' Samen met haar dochter deed ze aangifte bij de politie.

'Zou het wel waar zijn?'

Volgens Kosters gaat het goed met haar dochter. 'Ze staat veel sterker in haar schoenen nu,' vertelt ze. Toen het nieuws naar buiten kwam was dat anders. Volgens Kosters komt dat mede door de reacties in het dorp: 'Mensen vroegen zich af of het wel waar was, het is toch zo'n vriendelijke man, daar heeft mijn dochter echt wel last van gehad.'

Vorig jaar speelde de man geen sinterklaas in het dorp. Ook is hij op andere vlakken niet meer actief. Het meisje speelde wel voor piet. De moeder en dochter wilde de zaak graag doorzetten, omdat zij willen voorkomen dat de man ook buiten het dorp nog kan werken met jonge meiden. 'Wat ik het liefst zou zien is dat hij hulp krijgt, er moet iets mis zitten als je zulke uitingen doet, en vooral naar jonge meiden.'



Vandaag wordt de zaak inhoudelijk behandeld en krijgt de man de strafeis van het openbaar ministerie te horen. Over twee weken volgt de uitspraak.