De tornado-route wandelen op de Veluwe: gigantisch natuurgeweld

De wandeling was een initiatief van Rob Timmerman van IVN Oost-Veluwezoom. 'Het is echt een spoor dat over de Veluwezoom is getrokken van dertig kilometer en dat kun je duidelijk terugzien in de natuur.

Gemiddeld komt zo'n 35 keer per jaar een windhoosachtige storm voor in Nederland, maar tornado's zijn echt een uitzondering. We hebben er ooit eentje gehad in Winterswijk en in Borculo. Het laat echt een baan achter in zo'n natuurpark.'

De route die de tornado heeft afgelegd, is geel gearceerd.

Mels Kooijman uit Dieren wandelde mee. 'Hele grote bomen zijn als hele kleine takjes omgevallen, maar aan de andere kant zijn bomen weer gewoon blijven staan. Onvoorstelbaar eigenlijk. Het is een heel stuk geweest waar de tornado is langsgetrokken. Ik heb het van Velp tot Dieren gezien. Het is gewoon gigantisch wat voor natuurgeweld het is geweest. Op zo'n moment zou je niet in het bos willen lopen.'

