Hannelore werd misbruikt in een sekte en uiteindelijk tegen haar wil gered

Dit alles speelde zich 25 jaar geleden af. Hannelore groeide op bij de Gemeente Gods, een sekte onder leiding van Sipke Vrieswijk. Dat gebeurde aanvankelijk door haar ouders, die geïnspireerd waren geraakt door de preken van de sekteleider.

Inmiddels is Vrieswijk overleden en doet de inmiddels 42-jarige Hannelore haar verhaal in de documentaire Hannelore, het meisje uit de sekte van Omroep Gelderland en RTV Oost.

Seksueel misbruik

Hannelore werd in de vijftien jaar dat ze in de sekte woonde gehersenspoeld. 'De profeet vertelde wat je moest doen, wat je moest vinden; je deed er alles aan om hem niet boos te maken, want dan kreeg je straf.' Hoewel het begon met instemming van haar ouders, veranderde dat ook. Vrieswijk verbood uiteindelijk het contact met haar moeder en stuurde haar vader en zusje weg.

De sekteleider vond dat ze 'een bruid van God' moest worden. Meerdere keren moest Hannelore bij hem in bed komen liggen en dwong hij haar tot seksuele handelingen. 'Dat is wat hersenspoelen met je doet. Je doet dingen waarvan je dacht dat je ze nooit zou doen', vertelt Hannelore nu jaren later.

Redding tegen wil in

De buitenwereld kreeg ook lucht van de misstanden binnen de sekte, maar tot een daadwerkelijke ingreep van de autoriteiten leidde het niet. De kinderen zaten er namelijk met hun moeders vrijwillig in. Maar toen het sekteleider Vrieswijk te heet onder de voeten werd, vluchtte hij naar het buitenland. Aanvankelijk ging de moeder van Hannelore mee, maar daar was na enige tijd geen plaats meer voor volgens de sekteleider.

De moeder ging terug naar Nederland en haar familie wist op haar in te praten. Ze informeerde de politie en die ondernam actie. Een paar dagen voor de achttiende verjaardag van Hannelore werd ze weggehaald oor politieagent Peter Withag.

'Dat lukt door de medewerking van een lokale politieagent. Maar we kregen een heel boos 17-jarig meisje in de politieauto', vertelt hij in de documentaire. 'Mijn ouders hadden mij zelf altijd gezegd dat dit het beste leven was, in de Gemeente Gods. Dat was wat ik kende. Ik wilde bij Vrieswijk blijven.'

