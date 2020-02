In Huissen wordt 'maatschappelijk verantwoord' carnaval gevierd

'Het is de leukste dag van het carnaval, vinden wij allemaal', vertelt organisator Elaine Scholten in het programma Café Carnaval. Er is een speciale raad van elf voor mensen met een beperking en ook is er voor hun een speciaal feest. Uiteraard is er bier en muziek, maar de cola gaat er ook vrij snel doorheen.

Al tientallen jaren

President Bas Boerboom van CV De Kraonige Zwaone is trotst op het feest. 'Dit is zo'n ontspannen sfeertje. Met carnaval heb je veel te maken met protocollen en dergelijke, dat doen we hier niet.' De carnavalsvereniging organiseert het speciale feest al jaren. 'Het oudste beeldmateriaal wat we hiervan hebben, komt uit 1973.'

Boerboom vindt het heel belangrijk dat het georganiseerd wordt. 'Ik zeg gekscherend wel eens: maatschappelijk verantwoord carnaval vieren. Dit hoort daarbij.' Ze doen het voornamelijk voor de mensen met een beperking, maar 'wij hebben er ook heel veel plezier aan'.

Bekijk hier de hele uitzending van Café Carnaval.